Peynirli çay bisküvisi tarifi
Malzemeler:
1 su bardağı kepekli un
1 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Tuz
3 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru mercan köşk
Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Üzeri için
Süt
Hazırlanışı:
Unlar, kabartma tozu ve bir tutam kadar tuzu geniş bir karıştırma kabında harmanlayın. Kalan malzemeleri ilave edip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamuru unlanmış tezgah üzerine alıp bir merdane yardımıyla 2 cm inceliğinde açın. Bir kurabiye kalıbı yardımıyla parçalar kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine bir fırça ile süt sürün. Önceden ısıtılmış 210 derece fırında 12-15 dakika pişirin. Ilık servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.