Peynirli çay bisküvisi tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı kepekli un

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Tuz

3 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru mercan köşk

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Üzeri için

Süt



Hazırlanışı:

Unlar, kabartma tozu ve bir tutam kadar tuzu geniş bir karıştırma kabında harmanlayın. Kalan malzemeleri ilave edip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamuru unlanmış tezgah üzerine alıp bir merdane yardımıyla 2 cm inceliğinde açın. Bir kurabiye kalıbı yardımıyla parçalar kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine bir fırça ile süt sürün. Önceden ısıtılmış 210 derece fırında 12-15 dakika pişirin. Ilık servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.