Pişmaniyeli muhallebi

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Sunumu şık bir tatlı önerisi!

6 kişilik -

Malzemeler

3 su bardağı süt

1 çay bardağı un

1 yumurta sarısı

4 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

80 g beyaz çikolata

200 g labne peyniri

Üzeri için

Pişmaniye

Çikolatalı dondurma

Pirinç Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Süt, un, yumurta sarısı ve toz şekeri bir tencereye alın ve iyice çırpın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Vanilya ve beyaz çikolatayı ilave edin. çikolata eriyene kadar karıştırıp ocaktan alın. Oda ısısında ılınmasını bekleyin. Ilındıktan sonra labne peynirini ekleyin ve mikserle çırpın. Servis kuplarının tabanına bir miktar pişmaniye koyup elinizle bastırın. Üzerlerine muhallebiyi dökün. Kalan pişmaniye ile üzerlerini süsleyin. çikolatalı dondurma ve Antep fıstığı ile birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.