Pratik bir tatlı bir öneri...

Malzemeler

Krema için

1 su bardağı portakal suyu

3 yemek kaşığı un

1 yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

Üzeri için

1 çay bardağı krema

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Portakal dilimleri

Servis için

2 portakal



Hazırlanışı

Portakal kreması için gerekli olan tüm malzemeyi orta boy bir sos tenceresine alın. Koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Portakalları ortadan ikiye kesip içlerini çıkartın. Ortasına portakal kremasından koyup buzdolabında en az iki saat bekletin. Pudra şekeri ve kremayı çırpın. Bir sıkma torbasına doldurup portakal kremalı tatlıların üzerine sıkın. Küp doğradığınız portakal dilimleri ile süsleyerek servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

