Portakallı sıcak çörekler tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı ılık süt

4 su bardağı un

1 paket instant maya

1 yumurta

1 çay bardağı toz şeker

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

1 tutam tuz

1 çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

Yarım su bardağı portakal şekerlemesi

Yarım su bardağı kırmızı yaban mersini

Üzeri için

2 yemek kaşığı portakal suyu

1 su bardağı pudra şeker



Hazırlanışı:

Un ve mayayı geniş bir kapta harmanlayın. Süt, yağ, şeker, tuz, tarçın ekleyip yoğurun. Gerekirse un veya süt ilavesi yapın. Üzerini örterek 1 saat mayalanmaya bırakın. Hamura rendelenmiş portakal kabuğu, portakal şekerlemesi ve yaban mersini ekleyip yoğurun. Hamuru 16 parçaya bölüp yuvarlayarak yağlanmış fırın kabına dizin. Üzerini örterek 40 dakika dinlendirin. Üzerine çırpılmış yumurta sürüp, 190 dereceye ayarlı fırında kızarıncaya kadar pişirin. Pudra şekerine portakal suyunu ekleyip karıştırın. Yağlı kağıttan yapılmış külaha doldurup çöreklerin üzerine çarpı şeklinde sıkın. 30 dakika dinlendirip servis yapın.