Portakallı ve fındıklı tatlı tarifi

Malzemeler:

3.5 su bardağı un

1 çay bardağı irmik

1 çay bardağı Hindistan cevizi

100 gr tereyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı pudra şekeri

2 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

İç harcı için

1 su bardağı ufalanmış fındık

Şerbeti için

3.5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 portakalın suyu



Hazırlanışı:

Unu hamur yoğurma kabına eleyin. İrmik, Hindistan cevizi, oda ısısında yumuşatılmış tereyağı, yoğurt, pudra şekeri, yumurtalar, kabartma tozu, vanilya ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyip yoğurun. Hamuru iki parça yağlı kağıt arasında yarım santim kalınlığında açın. Hamurun üzerine ufalanmış fındık serpin. Hamuru rulo şeklinde sarın. İki parmak kalınlığında dilimleyin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Şerbet için, şeker ve suyu tencereye alıp 10 dakika kaynatın. Portakal suyunu ekleyip karıştırın ve tencereyi ocaktan alın. Şerbetin ılınmasını sağlayın. Tepsiyi fırından çıkardıktan hemen sonra ılık şerbeti pişmiş hamurların üzerine gezdirerek dökün. Tatlılar soğuyana kadar bekletin. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

