Portakallı ve haşhaşlı tatlı tarifi

Malzemeler:

4 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı ayçiçeği yağı

Yarım su bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı haşhaş

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

Şerbet için

4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

1 çay bardağı portakal suyu

Yarım limonun suyu



Hazırlanışı:

Şeker, su ve limon suyunu tencereye alıp kaynatın. Kısık ateşte 20 dakika daha kaynatın. Portakal suyunu içine ekleyip soğumaya bırakın. Yumurta, şeker, yağ, vanilya, rendelenmiş portakal kabuğu ve sütü mikserle çırpın. Un ve kabartma tozunu ekleyin. Haşhaş ilave edip karıştırın ve hamuru yağlanmış kelepçeli kek kalıbına aktarın. 180 dereceye ayarlanmış fırında pişirin. Fırından çıkarıp soğuyan şerbeti tatlının üzerine gezdirerek dökün. 1 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

