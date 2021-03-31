Pınar Ünlütürk'ten poşe ayvalı kremalı tart tarifi

‘Aşkı bir cümle ile tarif et’ deseler bunu kanıtlayamayız belki ama çilekli ve şekerli bir şey olduğuna eminiz. Sevgililer Günü için Pınar Ünlütürk’ten reçeteler istedik; 14 Şubat’ta yanınızda biri olsun ya da olmasın bir ısırıkla mutlu olun diye... İşte Elele arşivinden lezzetli mi lezzetli Poşe ayvalı kremalı tart tarifi:

Hazırlayan: SELEN TANYERI

Fotoğraf&Tarif: PINAR ÜNLÜTÜRK/@pinarsdesserts

POŞE AYVALI TART İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hazırlama süresi: 2 saat

Kaç kişilik: 8

MALZEMELER

Tart hamuru için;

120 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

75 gr pudra şekeri

2 orta boy yumurta sarısı

250 gr un

2 yemek kaşığı soğuk su

Poşe ayva için;

800 gr su

100 ml nar suyu

1/2 limon

125 gr şeker

75 gr bal

1 yıldız anason, 4 karanfil, 4 kakule, 1 tarçın kabuğu, ayva çekirdekleri (baharatlar isteğe bağlı, eklemeyebilirsiniz.)

1 tatlı kaşığı rooibos çayı (isteğe bağlı)

4 adet orta boy ayva, soyulmuş ve doğranmış (soyar soymaz limonlu suya koyun, kararmasın.)

İç harcı için;

5 adet orta boy yumurta

160 gr şeker

50 ml süt

1 tatlı kaşığı limon veya portakal rendesi

1 vanilya çubuğunun taneleri veya vanilya

185 ml krema



POŞE AYVALI TART TARİFİ YAPIM AŞAMALARI



23 cm yuvarlak tart kalıbının tabanına pişirme kağıdı serin. Tereyağı ve şekeri, tahta bir kaşıkla veya stand mikserin paddle ayağı ile krema kıvamında karıştırın.

Yumurtaları ekleyin ve karıştırın. Unu ekleyin, kum taneleri gibi dağılana kadar, karıştırın.

Suyu ekleyip, hızlı bir şekilde hamuru bir araya getirin. Yassı bir şekilde, strech film ile sarın ve 30 dakika buzdolabına kaldırın.

Hamuru merdane yardımı ile açın ve tart kalıbına yerleştirin. Tabana çatalla delikler açın, 30 dakika buzdolabına kaldırın.

Fırını 160 dereceye ısıtın. Tart hamurunun üstüne pişirme kağıdı serin. Ağırlık olarak pirinç veya mercimek kullanın.

Fırının orta bölmesinde 15 dakika, kağıdı ve ağırlıkları alıp 10 dakikanın ardından 5 dakika da kontrollü pişirin. Soğuması için kenara alın.

Poşe ayva malzemelerinde ayva hariç tüm malzemeyi çift tabanlı tencereye koyun ve ocağa alın.

Su kaynama noktasına ulaşınca ayvaları ekleyin. Ocağı kısın, kaynamasına izin vermeyin, tıkırdasın. Üstüne pişirme kağıdını kapak şeklinde yuvarlak kesip, kağıdın tam orta kısmına küçük bir delik açın ve ayvaların üstünü kapatacak şekilde yerleştirin.

Ayvaları dağılmadan, yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alın ve en az 4 saat tercihen 1 gece şerbetin içinde bekletin. Ne kadar uzun kalırsa o kadar güzel renk alır. Buzdolabında şerbetin içinde 1 hafta kalabilir.

İç harcını hazırlamak için; krema hariç tüm malzemeyi karıştırma kabına koyun ve homojen bir karışım olana kadar karıştırın. Kremayı ekleyip karıştırın, homojen bir karışım elde edin.

Buzdolabında 15 dakika soğutun. Karışımı orta ateşte ısıtın. Sadece ılınması yeterli fakat ısıtırken dikkatli olun içindeki yumurta pişmesin. Oldukça sulu bir karışım olacak, doğru ilerliyorsunuz.

Fırınınızı 140 derecede fansız ısıtın. Tart tabanına dökün ve 25 dakika kadar ya da kenarlar sabit, ortası hafif sallanır şekle (cheesecake dokusu) ulaşana kadar pişirin. En az 2 saat soğumasını bekleyin.





SERVİS ÖNERİSİ:



Çırpılmış krema ile süsleyebilirsiniz. 200 ml krema, karıştırma kabı ve çırpma telini 15-20 dakika dondurucuya koyun. Kremayı karıştırma kabına koyun ve 3 yemek kaşığı pudra şekeri ve 2-3 damla limon suyu ile katılaşana kadar çırpın. Buzdolabına kaldırın. Tamamen soğuyunca tartın üstüne poşe ayvaları yerleştirin, isterseniz çırpılmış krema ve üstüne Antep fıstığı serpebilirsiniz.

NOT:

Poşe ayva ve tart hamurunu en az bir gün önce hazırlamanızı tavsiye ederim, zaman ve lezzet açısından daha doğru bir karar olur.