Renkli puding kupları

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4 kişilik -

Malzemeler

1 paket çilekli puding

1 paket fıstıklı puding

1 paket muzlu puding

1 yemek kaşığı ince çekilmiş Antep fıstığı

7.5 su bardağı süt

Üzeri için

1 paket krem şanti

1 çay bardağı süt

Çilek



Hazırlanışı

Pudingleri ayrı tencerelere alıp her birinin üzerine 2.5 su bardağı süt ekleyin. Fıstıklı pudinge toz fıstık ekleyin ve hepsini orta ateşte koyulaşıncaya kadar pişirin. Pudingleri sıkma torbasına doldurun. Servis kaselerine ilk önce fıstıklı pudingi sıkarak eşit seviyede paylaştırın. üzerine çilekli pudingi ekleyin. En üste muzlu pudingi paylaştırarak oda ısısında soğumaya bırakın. Krem şanti ve sütü mikserle koyulaşıncaya kadar çırpın. Pudinglerin üzerine çırpılmış krem şanti ekleyip çilek dilimleri ile süsleyin. Buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapın.