Rulo krep pasta

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8 kişilik -

Malzemeler

2 yumurta

1.5 su bardağı un

1 su bardağı su

1 çay bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

1 tutam tuz

1 su bardağı iri çekilmiş fındık

Krema için

100 ml krema

150 gr beyaz çikolata



Hazırlanışı:

Un, yumurtalar, su, şeker, süt ve tuzu bir kaseye alıp mikserle çırpın. İçine yağlı kağıt konmuş fırın tepsisine hamuru yayıp üzerini kaşığın tersiyle düzleyin. önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Krebi tepsiden alıp temiz bir mutfak beziyle birlikte rulo şeklinde sarın. Krema için, krema ve beyaz çikolatayı tencereye alıp ısıtın. çikolata eridikten sonra tencereyi ocaktan alıp karışımı çırparak soğutun. Krebi dikkatlice açıp içine kremayı yayın ve fındık serpin. Rulo şeklinde sarıp üzerine hafifçe krema sürün ve fındık serpin. Soğutup servis yapın.





* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.