Salsa ve feta peynirli waffle

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4 kişilik 40 dakika

Malzemeler

8 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

4 yumurta

1 su bardağından biraz fazla un

1.5 su bardağı süt

1 su bardağı rende parmesan

Muskat, rendelenmiş

Ayçiçek yağı, waffle tavası için

Tuz ve karabiber, tatlandırmak için

Salsa için

4 domates, ince doğranmış

200 gr. feta peyniri, doğranmış

1 diş sarımsak

Bir avuç dolusu fesleğen, taze doğranmış

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2-3 çorba kaşığı sirke

1 tutam şeker

Acı sos

Tuz ve karabiber, tatlandırmak için



Hazırlanışı

Oda sıcaklığındaki tereyağını yumuşak bir hal alana kadar çırpın. Yumurtaları birer birer ekleyin ve her eklemeden sonra iyice karıştırın. Yavaşça bir tutam tuz ve unu ekleyin, karıştırmaya devam edin. Süt ve parmesanı da ekleyip karıştırdıktan sonra 30 dakika dinlenmeye bırakın. Ardından hamuru tatlandırmak için karabiber ve muskat ile harmanlayın. Bu sırada salsa için domatesleri ve feta peynirini karıştırın. Sarımsağı ezdikten sonra domateslere ekleyin. Fesleğen, zeytinyağı, sirkeyi ekleyip tatlandırmak için bir tutam tuz, taze karabiber, şeker ve acı sos ilave edin. Waffle tavasını ısıtın ve ayçiçek yağı ile yağlayın. Waffle’lar altın rengi olana kadar pişirin ve salsa sosu ile servis edin.



