Şeftalili soğuk sufle tarifi

Malzemeler:

180 g şeftali

1 yemek kaşığı toz jelatin

4 adet yumurta

80 g toz şeker

1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

250 ml soğuk krema



Hazırlanışı:

Şeftali dilimlerini suda kaynattıktan sonra küçük bir tencereye alın. Toz jelatini ekleyip, beş dakika bekletin. Jelatin eriyene kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin ve ocaktan alın. Yumurta sarılarını, şekeri ve limon kabuğu rendesini ısıya dayanıklı bir kabın içine alarak, benmari usulü pişirin. Karışımı bir mikser yardımıyla krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Ilımaya başlayan jelatinli karışımı da ekleyip, çırpmaya devam edin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Yumurta aklarını ayrı bir karıştırma kabına alın ve bir mikser yardımıyla çırpın. Yumurta aklarını tahta bir kaşık yardımıyla limonlu karışıma yedirin. Kremayı ayrı bir karıştırma kabına alın. Blender yardımıyla karıştırın ve şeftalili sulu karışıma yedirin. Karışımı yağladığınız suyu kaplarına paylaştırın. Buzdolabında üç saat dinlendirip servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.