Şeftalili soğuk sufle tarifi
Malzemeler:
180 g şeftali
1 yemek kaşığı toz jelatin
4 adet yumurta
80 g toz şeker
1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
250 ml soğuk krema
Hazırlanışı:
Şeftali dilimlerini suda kaynattıktan sonra küçük bir tencereye alın. Toz jelatini ekleyip, beş dakika bekletin. Jelatin eriyene kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin ve ocaktan alın. Yumurta sarılarını, şekeri ve limon kabuğu rendesini ısıya dayanıklı bir kabın içine alarak, benmari usulü pişirin. Karışımı bir mikser yardımıyla krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Ilımaya başlayan jelatinli karışımı da ekleyip, çırpmaya devam edin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Yumurta aklarını ayrı bir karıştırma kabına alın ve bir mikser yardımıyla çırpın. Yumurta aklarını tahta bir kaşık yardımıyla limonlu karışıma yedirin. Kremayı ayrı bir karıştırma kabına alın. Blender yardımıyla karıştırın ve şeftalili sulu karışıma yedirin. Karışımı yağladığınız suyu kaplarına paylaştırın. Buzdolabında üç saat dinlendirip servis edin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.