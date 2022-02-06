Şekerlemeli tost kurabiye nasıl yapılır?

Malzemeler

130 gr tuzsuz tereyağı

75 gr pudra şekeri

1 limonun ince rendelenmiş kabuğu

2 tatlı kaşığı vanilya esansı

75 gr ince çekilmiş badem

1 yumurta

115 gr hazır kek unu

150 gr çilek reçeli

200 gr pembe veya beyaz marshmallow

Üzeri için

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Fırını önceden 180 dereceye ayarlayın. Kare fırın tepsisinin kenarlarını ve tabanını yağlayıp üzerine yağlı kağıt serin. Tereyağı, pudra şekeri ve rendelenmiş limon kabuğunu bir kaseye koyup kremamsı bir kıvam alana kadar çırpın. Vanilya esansı, çekilmiş badem ve yumurtayı ekleyerek çırpmaya devam edin. Sonra un ilave edin ve iyice karıştırın. Karışımı tepsiye alıp yayın. Altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Soğuması için 10 dakika fırın tepsisinde bırakın. Soğuduktan sonra üzerine çilek reçeli sürün. Makas kullanarak marshmallowları ikiye kesin. Kesik tarafı aşağıya gelecek şekilde reçelin üzerine yan yana yerleştirin. Izgaranın sıcaklığını orta dereceye ayarlayın. Tepsiyi şekerlemeler eriyene ve altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 2 dakika ızgaraya koyun. Izgaradan alın ve eritilmiş şeker katı yapmak için bir kaşığın arkasıyla her şekerlemelerin üstüne dikkatlice bastırın. Şekerleri düzleştirdikten sonra şekerlerin yüzeyi kızarana kadar yaklaşık 1 dakika boyunca tekrar ızgarada bekletin. Ardından soğumaya bırakın. Servis yapmak için üzerine hafifçe pudra şekeri serpin. 12 adet kare biçiminde kesin ve servis yapın.