Soğuk ve kırmızı tarifi

Malzemeler

Alt taban için

3 kuru incir

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1 yemek kaşığı keçiboynuzu tozu

1 yemek kaşığı keten tohumu

1 yemek kaşığı tarçın

Pancarlı üst kat için

3 taze pancar

1 muz

3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

3 yemek kaşığı Hindistan cevizi kreması

200 g kaju fıstığı (1 gece suda beklemiş)

400 ml su

1/4 su bardağı bal



Hazırlanışı

Alt tabanı hazırlamak için gerekli olan tüm malzemeyi rondonun haznesine koyup iyice özleşene kadar çekin. Elde ettiğiniz yapışkan kıvamlı hamuru kelepçeli bir kalıbın tabanına bastırarak yayın. Buzdolabına alıp soğutun. Pancarlı üst katı hazırlamak için pancarı ince rendeleyin ve rondoya alın. Muzu doğrayıp ilave edin ve birlikte çekip püre haline getirin. Pancarlı muz püresini bir karıştırma kabına aktarın. Bir gece suda bekletilmiş olan kaju fıstığının suyunu süzüp 400 ml suyla birlikte rondoda çekip püre haline getirin ve pancar püresine ekleyin. Hindistan cevizi yağını ısıtarak eritin. Hindistan cevizi kremasının üzerindeki katı kısmı alıp, erittiğiniz yağ ile birlikte püreye ekleyin ve tüm malzemeyi iyice karıştırın. Pancarlı harcı soğumuş olan tabanın üzerine yayın. Buzdolabının buzluk kısmına alarak 3-4 saat dondurun. Dilimleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

