Sultan lokumu

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8 kişilik -

Malzemeler

1 litre süt

2 su bardağı un

1.5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

45 gr tereyağı

Hindistan cevizi

Yaban mersini



Hazırlanışı:

Unu içi yapışmaz yüzeyli bir tencereye alın. Kısık ateşte 7-8 dakika kavurun. Tencereyi ocaktan alıp unu ılındırın. Sütü una yavaşça ekleyip iyice karıştırın. Şekeri ilave edip karışım koyulaşana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alıp margarin ve vanilyayı ilave edin. Mikserle 15 dakika çırpın. Kenarları yüksek olan bir tepsiye bol Hindistan cevizi serpin. Hazırladığınız tatlıyı tepsiye döküp üzerini kaşığın tersiyle düzleyin. Buzdolabında 2 saat bekletin. Tatlıyı küçük karelere kesin. Kareleri Hindistan cevizine bulayıp yuvarlayın. Üzerlerine yaban mersinlerini batırıp servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

