Susamlı bisküvi tarifi
Malzemeler:
120 gr susam
80 gr tam buğday unu
100 gr toz şeker
40 gr kakao
40 gr kuru üzüm
50 ml süt
1 yumurta
Hazırlanışı:
Fırını 180 dereceye ayarlayın. 100 gr susam, 75 gr şeker, un, kakao, üzüm, süt ve yumurtayı bir kapta karıştırarak yoğurun. Kalan susam ve şekeri bir kasede harmanlayın. Hamurdan parçalar kopartıp yuvarlayın ve susam karışımına bulayarak tepsiye izin. Üzerine bastırarak yassılaştırın ve fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıkartın ve tamamen soğuduktan sonra servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.