Susamlı bisküvi tarifi

Malzemeler:

120 gr susam

80 gr tam buğday unu

100 gr toz şeker

40 gr kakao

40 gr kuru üzüm

50 ml süt

1 yumurta



Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. 100 gr susam, 75 gr şeker, un, kakao, üzüm, süt ve yumurtayı bir kapta karıştırarak yoğurun. Kalan susam ve şekeri bir kasede harmanlayın. Hamurdan parçalar kopartıp yuvarlayın ve susam karışımına bulayarak tepsiye izin. Üzerine bastırarak yassılaştırın ve fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıkartın ve tamamen soğuduktan sonra servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.