Süt reçelli brownie

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8 kişilik -

Malzemeler

200 gr bitter çikolata

250 gr tereyağı

385 gr esmer şeker

4 yumurta

200 gr un

¼ tatlı kaşığı kabartma tozu

35 gr kakao

Süt reçeli için

2 litre süt

3 su bardağı toz şeker

2 çubuk vanilya

1 çay kaşığı karbonat



Hazırlanışı

Süt reçeli için geniş bir tencerede süt, şeker ve çubuk vanilyaları karıştırıp ısıtın. Karbonatı ekleyin ve kısık ateşte 1 saat kaynatmaya devam edin. Vanilya çubuklarını tencereden çıkarın ve karışımı koyu karamel renginde olana kadar 1.5-2 saat pişirin. Tereyağı ve çikolatayı bir tencereye alıp benmari usulü eritin. Bir karıştırma kabında yumurtalar ve şekeri çırpın. Un, kabartma tozu ve kakaoyu ekleyerek karıştırmaya devam edin. Tereyağlı çikolatayı ekleyin. Karışımın yarısını 22 santim ebadında kare fırın kabına dökün ve üzerine süt reçelinin yarısını dikkatli bir biçimde yayın. çikolatalı karışımı ekleyip üzerine kalan süt reçelini yayın. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Ilık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.





