Tahinli şeftali tarifi

Malzemeler:

4 yemek kaşığı tahin

3 şeftali

1 litre süt Yarım su bardağı mısır nişastası

Yarım su bardağı toz şeker

File Antep fıstığı

Şeftali dilimleri

Dondurma



Hazırlanışı:

Kabuğu soyulmuş ve çekirdekleri çıkarılmış şeftalileri ezerek püre haline getirin. Mısır nişastası dışındaki tüm malzemeyi tencereye alıp karıştırın. Kısık ateşte ısıtın. Mısır nişastasını ilave edip muhallebi kıvamına gelene kadar pişirmeye devam edin. Kenarları yüksek olan bir tepsiye doldurup üzerini bir kaşığı tersiyle düzleyin. Buzdolabında soğutun. File Antep fıstığı, dondurma ve şeftali dilimleriyle süsleyip servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.