Tahinli tart
Malzemeler:
Hamur için:
250 g un
125 g tereyağı
1 yumurta
20 g toz şeker
Krema için:
200 g krema
60 g tahin
1 yumurta sarısı
2 yumurta
75 g toz şeker
80 g ceviz
Hazırlanışı:
Tereyağını küp küp kesin ve un ile parmak uçlarınızla kum kıvamına gelene kadar ovalayın. Şekeri ekleyip harmanlayın ve yumurtayı ekleyin. 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. Kreması için bütün malzemeyi bir kabın içinde karıştırın. Dinlenen hamuru 4–5 mm kalınlığında açıp kalıba yayarak yerleştirin. Tabanına çatal ile delikler açıp 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin. Kabarmasını engellemek için üzerine yağlı kâğıt ve ağırlık yapacak kuru fasulye, nohut vb malzeme koyun. Daha sonra üzerindeki ağırlığı alıp 5 dakika daha pişirin. Fırından çıkarıp hazırladığınız tahinli karışımı hamurun üzerine koyun ve fırını 170 dereceye düşürüp 15-20 dakika daha pişirip servis edin.