Tahinli tart

Malzemeler:

Hamur için:

250 g un

125 g tereyağı

1 yumurta

20 g toz şeker

Krema için:

200 g krema

60 g tahin

1 yumurta sarısı

2 yumurta

75 g toz şeker

80 g ceviz



Hazırlanışı:

Tereyağını küp küp kesin ve un ile parmak uçlarınızla kum kıvamına gelene kadar ovalayın. Şekeri ekleyip harmanlayın ve yumurtayı ekleyin. 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. Kreması için bütün malzemeyi bir kabın içinde karıştırın. Dinlenen hamuru 4–5 mm kalınlığında açıp kalıba yayarak yerleştirin. Tabanına çatal ile delikler açıp 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin. Kabarmasını engellemek için üzerine yağlı kâğıt ve ağırlık yapacak kuru fasulye, nohut vb malzeme koyun. Daha sonra üzerindeki ağırlığı alıp 5 dakika daha pişirin. Fırından çıkarıp hazırladığınız tahinli karışımı hamurun üzerine koyun ve fırını 170 dereceye düşürüp 15-20 dakika daha pişirip servis edin.