Tarçınlı cupcake
15-20 kişilik
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Malzemeler
3 yumurta
2 su bardağı şeker
1.5 su bardağı normal un
1.5 su bardağı kepek unu
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
Yarım paket kabartma tozu
1 paket vanilya
İri dövülmüş ceviz
2 tatlı kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı zencefil
Yapılışı
Malzemeleri sırasıyla ilave edip mikser ile çırpın.
Cupcake kağıtlarına konulan karışımı 170 derece
fırında üzerleri pembeleşinceye kadar pişirin.
Süsleme
Satın alacağınız beyaz şeker
hamurlarını yuvarlak kalıp yardımı
ile kesin ve keklerinizin üzerini
örtün. Yine renkli hamurlardan
kalıplar yardımıyla çicekler ve
yapraklar yapın. Aralarına da
şekerler serpiştirin.