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Tarçınlı cupcake

 15-20 kişilik   -
Malzemeler
3 yumurta
2 su bardağı şeker
1.5 su bardağı normal un
1.5 su bardağı kepek unu
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
Yarım paket kabartma tozu
1 paket vanilya
İri dövülmüş ceviz
2 tatlı kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı zencefil

Yapılışı
Malzemeleri sırasıyla ilave edip mikser ile çırpın. Cupcake kağıtlarına konulan karışımı 170 derece fırında üzerleri pembeleşinceye kadar pişirin.

Süsleme
Satın alacağınız beyaz şeker hamurlarını yuvarlak kalıp yardımı ile kesin ve keklerinizin üzerini örtün. Yine renkli hamurlardan kalıplar yardımıyla çicekler ve yapraklar yapın. Aralarına da şekerler serpiştirin.

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