Tatlı fıstıklı kağıt helva tarifi
Malzemeler:
65 g tereyağı
Yarım su bardağı pudra şekeri
115 g yerfıstığı ezmesi
3 dikdörtgen kağıt helva
50 g bitter çikolata
Hazırlanışı:
Kağıt helvaları enine ortadan ikiye kesin. Kırılmamalarına dikkat ederek katlarını ayırın. Tereyağı ve pudra şekerini bir cam kaseye alıp mikserle çırpın. Yerfıstığı ezmesini ekleyip karıştırın. Hazırladığınız karışımı kağıt helva katlarının arasına ve üzerlerine sürerek üst üste tekrar dizin. Bitter çikolatayı eritip üzerlerine çizgiler şeklinde dökün. 1 saat bekletip servis yapın.