Tatlı fıstıklı kağıt helva tarifi

Malzemeler:

65 g tereyağı

Yarım su bardağı pudra şekeri

115 g yerfıstığı ezmesi

3 dikdörtgen kağıt helva

50 g bitter çikolata



Hazırlanışı:

Kağıt helvaları enine ortadan ikiye kesin. Kırılmamalarına dikkat ederek katlarını ayırın. Tereyağı ve pudra şekerini bir cam kaseye alıp mikserle çırpın. Yerfıstığı ezmesini ekleyip karıştırın. Hazırladığınız karışımı kağıt helva katlarının arasına ve üzerlerine sürerek üst üste tekrar dizin. Bitter çikolatayı eritip üzerlerine çizgiler şeklinde dökün. 1 saat bekletip servis yapın.