Tatlı şeritler tarifi

Malzemeler:

1 yumurta

1 çay bardağı Ayçiçek yağı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

Kızartmak için:

Ayçiçeği yağı

Üzeri için:

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Yumurta, yoğurt, şeker, Ayçiçek yağı, vanilya, kabartma tozu ve unu yoğurma kabında yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika dinlenmeye bırakın. Hamurdan bezeler kopartıp merdane ile açın ve şekilli hamur ruletiyle kalın şeritler kesin Ayçiçek yağını tavada ısıtın. Hamurları kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Servis tabağına yerleştirip üzerine pudra şeker serpin. Ilık servis yapın.