Tatlı toplar tarifi

Malzemeler:

Yarım su bardağı ılık süt

2 tatlı kaşığı instant maya

4 su bardağı un

6 yemek kaşığı pudra şekeri

25 gr tereyağıFritole

Üzeri için:

75 gr tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı un



Hazırlanışı:

Maya ve ılık sütü hamur yoğurma kabına alıp karıştırın. 10 dakika bekletin. Un ve pudra şekerini ekleyip karıştırın. Oda ısısında yumuşatılmış tereyağını ekleyip yumuşak bir hamur olana kadar yoğurun. Hamuru un serpilmiş bir yüzeye alıp üzerine un serpin. Ters çevirip diğer tarafına da un serpin. Unlanmış hamuru üzerine yağ sürülmüş yağlı kağıt üzerine alıp sarın ve bu şekilde 20 dakika bekletin. 75 gr tereyağı ve şekeri bir kase içine alın. Mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurta sarısı, tarçın ve unu ekleyin. Çatalla karıştırın. Yağlı kağıt içinde beklettiğiniz hamuru 12 bezeye ayırın. Yuvarlayıp yağlı kağıt konulmuş tepsiye dizin. Üzeri için hazırladığınız harcı bir kaşık yardımıyla hamurların üzerine ekleyin. 30 dakika sıcak bir yerde bekletin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Ilık servis yapın.