Mevsim meyveleriyle sunumlarınızı çok daha güzel hale getirecek buzlar hazırlayabilirsiniz.
Hazırlayan: Elif Edes Tapan
Fotoğraf: Füsun Gümeli
Malzemeler
Üzüm, yeşil elma, kivi, kırmızı erik, muz
Taze meyve parçaları
Taze nane yaprakları
Tarçın çubukları
Hazırlanışı
Meyve sıkacağı ile sıkılmış veya tel süzgeç ile ezilmiş meyveleri orta boy muffin kalıplarına koyun. Meyve parçalarını ve nane yapraklarını ilave edin. Tarçın çubukları sap gibi kullanılacak şekilde saplayın, dört saat dondurarak servis yapın.