Mevsim meyveleriyle sunumlarınızı çok daha güzel hale getirecek buzlar hazırlayabilirsiniz.

Hazırlayan: Elif Edes Tapan

Fotoğraf: Füsun Gümeli



Malzemeler

Üzüm, yeşil elma, kivi, kırmızı erik, muz

Taze meyve parçaları

Taze nane yaprakları

Tarçın çubukları

Hazırlanışı

Meyve sıkacağı ile sıkılmış veya tel süzgeç ile ezilmiş meyveleri orta boy muffin kalıplarına koyun. Meyve parçalarını ve nane yapraklarını ilave edin. Tarçın çubukları sap gibi kullanılacak şekilde saplayın, dört saat dondurarak servis yapın.