Üç renkli kek

Malzemeler:

6 yumurta

170 gr un

150 gr toz şeker

22 gr çilekli puding tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı kakao

1 tutam tuz

1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu



Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. 26 cmx12 cm’lik baton kek kalıbını yağlayıp içine un serpiştirin. Yumurta akları ile sarılarını ayırın. Yumurta aklarını 1 tutam tuz ve şeker ile koyulaşıncaya kadar çırpın. Yumurta sarılarını teker teker ekleyerek çırpmaya devam edin. Unu eleyerek ekleyin ve spatula ile karıştırın. Hamuru 3 kaseye eşit olarak paylaştırın. Kaselerden birine kakao ekleyip spatula ile karıştırın. İkinci kaseye çilekli puding karışımını ekleyip karıştırın. Kalan son kaseye vanilya ekleyerek karıştırın. İki parça kalın karton kağıdı kalıbın içine oturacak şekilde kesin ve alüminyum folyo ile kaplayın. Kartonları kalıbın içine yerleştirerek kalıbı üçe bölün. Her bir bölüme hazırladığınız hamurlardan birini aktarın. Kartonları aynı anda hızlıca çekip çıkarın. Kalıbı fırına yerleştirip 25-30 dakika ya da kürdan batırıldığında temiz çıkıncaya kadar pişirin. Oda ısısına geldiğinde dilimleyip servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.