Unsuz şekersiz kek tarifi

Malzemeler:

3 muz

1 yemek kaşığı bal

4 yumurta

1 tatlı kaşığı kakao

1/2 çay kaşığı karbonat

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı tarçın

Üzeri için:

File fındık



Hazırlanışı:

Muzları çatal yardımı ile püre haline getirin. Üzerine bal ekleyip karıştırın. Ayrı bir kapta yumurtaları çırpıp, muz püresinin üzerine ekleyin ve iyice karıştırın. Kakao, karbonat, tuz ve tarçını ekleyip tahta kaşık yardımıyla tekrar karıştırın. Karışımı yağlanmış kek kalıbına alın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25-30 dakika pişirin. File fındık ile süsleyip ılık servis yapın.