Vanilya kremalı ve ayva tatlılı kek tarifi

Malzemeler:

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

3 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı kakao

Vanilyalı sos için;

1 su bardağı süt

4 yumurta sarısı

1 su bardağı krema

1 yemek kaşığı mısır unu

1/3 su bardağı toz şeker

1 çubuk vanilya

Ayva tatlısı için;

2 ayva

1 su bardağı toz şeker

Su

Üzeri için;

İri kıyılmış badem

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Şeker ve yumurtaları bir kapta iyice çırptıktan sonra, un, süt, ayçiçek yağı, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin. İyice çırptıktan sonra karışımın ¾’ünü tabanını ve kenarlarını yağladığınız kek kalıbına dökün. Kalan karışıma kakaoyu ekleyip vanilyalı karışımın üzerine bir çizgi oluşturacak şekilde döküp bir çatal yardımıyla şekil verdikten sonra önceden 175 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 35 dakika pişirin. Vanilya sos için süt ve kremayı bir sos tenceresine alıp vanilya çubuğunu ekleyin. Yaklaşık 5 dakika ısıtıp ocaktan alın. Başka bir kapta yumurta sarıları, mısır unu ve şekeri karıştırın. İçerisinden vanilya çubuğunu çıkarttığınız sütlü karışıma karıştırarak yavaş yavaş ekleyin. Karışımı tekrar ocağa alarak 15-20 dakika daha ısıtın. Karışımın kaynamamasına özen gösterin. Ayvaların kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkardıktan sonra iri dilimleyin ve kararmaması için limonlu suda bekletin. Dilimlediğiniz ayvaları geniş bir tencereye dizip çekirdeklerini ekleyin. Şekeri ayvaların üzerine eşit olarak dökün. Üzerine ayvaların yarısını geçinceye kadar su ilave edin. Kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Kekin üzerine badem ve vanilyalı sos dökün. Ayva tatlısıyla birlikte servis yapın.