Vişneli kup tarifi

Malzemeler:

600 g vişne

55 g toz şeker

150 g bitter çikolata

300 g labne peyniri

2 yemek kaşığı pudra şekeri

2 yemek kaşığı kiraz suyu

10 beze



Hazırlanışı:

Vişneleri yıkayıp süzün ve geniş bir tencereye alın. Üzerine şekeri ekleyip orta ateşte şeker eriyene kadar arada bir karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan alıp vişneleri ılındırın. Çikolatayı küçük parçalar şeklinde kırıp benmari usulü eritin. Labne peyniri, pudra şekeri ve kiraz suyunu bir kasede karıştırın. Bezeleri küçük parçalara bölün. Ilınan vişne, bezeler ve peynirli karışımı kuplara sıralı olarak doldurun. Eritilmiş bitter çikolatayı üzerlerine gezdirin. Vişne ile süsleyerek servis yapın.