Vişneli lokum tarifi

Malzemeler:

1 lt süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Vişneli sos için

2 su bardağı vişne suyu

3 yemek kaşığı dolusu nişasta

1 Türk kahvesi fincanı şeker

Tabanı için

2 su bardağı Hindistan cevizi

Son katı için

1.5 su bardağı süt

2 poşet kremşanti

Üzeri için

Hindistan cevizi



Hazırlanışı:

Tencereye süt, şeker ve unu koyun. Orta ısılı ocakta kaynayıp, koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan aldıktan sonra vanilya ve tereyağını ekleyin. Tereyağı eriyinceye kadar karıştırın. Bir fırın tepsisinin tabanına, boşluk kalmayacak şekilde Hindistan cevizi serpin. Üzerine pişirdiğiniz tatlıyı ince bir tabaka halinde yayın ve soğumaya bırakın. Diğer yandan vişne suyu, toz şeker ve nişastayı başka tencereye alarak, orta ısılı ocakta kaynayıp koyulaşana kadar pişirin. Ilınmış olan tatlının üzerine gezdirip her tarafına yayın. Yeniden soğumaya bırakın. Kremşantiyi soğuk süt ile paketin üzerinde yazdığı gibi çırpıp hazırlayın. Ardından soğuyan vişne sosunun üzerine sürün. 1-2 saat buzdolabında soğutun. Tamamen soğuyan tatlıyı, minik kareler şeklinde dilimleyin. Spatula yardımıyla iki kare dilimi birbirinin üzerine kapatın. Üzerini Hindistan cevizi ile kaplayarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.