Vişneli mini pastalar tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı rondodan geçirilmiş yulaflı bisküvi

2 çorba kaşığı şeker

4 yemek kaşığı tereyağı (Eritilmiş)

70 g krem peyniri

1/4 su bardağı şeker

1 çay kaşığı portakal özütü (Ya da çeyrek portakal kabuğu rendesi)

1 yumurta

1 yemek kaşığı un

1/2 su bardağı ince kıyılmış kiraz şekerlemesi

1/4 fincan beyaz çikolata

12 adet bütün kiraz şekerlemesi



Hazırlanışı:

Fırını 175 derede ısıtmaya başlayın. Mini muffin kaplarınızı yağlayın. Bisküvi kırıntılarını, 2 çorba kaşığı s¸eker ve eritilmiş tereyağı ile karıştırın. Kalıplara es¸it miktarda dökerek iyice bastırın. Krem peynir, şeker ve portakal özütünü mikser ile karıştırarak pürüzsüz olana kadar çırpın. Yumurtayı ilave edin ve harmanlanıp, krema homojen olana kadar karıştırın. İnce şekilde kıydığınız kirazları da içine ilave edin. Kalıplardaki bisküvilerin üzerine dökerek 20-25 dakika pişirin. Fırından aldığınız kekleri 1-2 saat kadar soğumaya bırakın. Bu esnada çikolatayı benmari usulü eritin. Keklerin üzerine beyaz çikolata ve bütün kiraz şekerlemeleri koyarak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.