Vişneli muhallebi tarifi

Malzemeler:

1 lt süt

100 g tereyağı

1 su bardağından 1 parmak eksik un (110 g)

1 su bardağı şeker (200 g)

3-4 g dövülmüş damla sakızı

Sos için

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1,5 su bardağı vişne

2,5 çorba kaşığı şeker



Hazırlanışı:

Sütü kaynama noktasına gelene kadar kaynatın ve başka bir tarafta erittiğiniz tereyağına unu koyup beşamel sos yapar gibi hafifçe kavurun. Unun kokusunun çıktığını düşündüğünüz noktada sütü ve sakızı ekleyin. Düzenli şekilde karıştırın. Muhallebi kıvamı almaya başladığında altını kapatıp, el mikseri ile 5-10 dakika çırptıktan sonra kaselere bölüştürün.



Vişne sosu:

1,5 su bardağı vişneyi 2,5 çorba kaşığı şekerle karıştırıp vişneler suyunu bırakana kadar bekletin. Suyunu salan vişnelerin üzerine yarım su bardağı vişne suyu veya su ekleyerek kaynatın. Başka bir kasede tepeleme 1 tatlı kaşığı mısır nişastasını az su ile açın ve vişnelere döküp hızlıca karıştırın. Biraz kaynadıktan sonra ateşten alın. Hafif ılıdığında muhallebinin üzerine dökün.



* Formsante dergisinden alınmıştır.