Vişneli tel kadayıf tatlısı tarifi

Malzemeler:

300 gr tel kadayıf

75 gr tereyağı

1 yemek kaşığı fındık yağı

Peynirli harç için

300 gr lor peyniri

100 gr künefe peyniri

1 yemek kaşığı gül suyu

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Şerbet için

350 gr pudra şekeri

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı gül suyu

1 yemek kaşığı limon suyu



Hazırlanışı:

Künefe peynirini rendenin ince yanıyla rendeleyin. Lor peyniri, gül suyu ve pudra şekerini ekleyip iyice karıştırın. Üzerini streç folyoyla kapatıp buzdolabında bir gece bekletin. Tatlının şerbeti için su ve pudra şekerini tencereye alıp karıştırın. Hafifçe koyulaşana kadar kaynatın. Limon suyunu ekleyip tencereyi ocaktan alın. Gül suyunu ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Fırını 150 derecede ısıtın. Kadayıfı büyük bir tepsinin içine alın. Telleri kırmadan yavaş hareketlerle birbirinden olabildiğince ayırmaya çalışın. Tereyağını eritip fındık yağıyla karıştırın. Yağı kadayıfın üzerine gezdirip yine yavaş hareketlerle harmanlayın. Kadayıfın üçte birini ayırıp içine yağlı kağıt konulmuş yuvarlak bir kalıbın içine yayın. Elinizle hafifçe bastırıp üzerini düzleyin. Kadayıfı sıcak fırında 30 dakika pişirin. Fırından alıp soğutun. Kalan kadayıfı yağlı kağıt konulmuş fırın tepsisine yayın. Sıcak fırında kızarana kadar bekletin. Şekillendirdiğiniz kadayıfı servis tabağına alın. Üzerine şerbeti gezdirin. Lor peynirli karışımı kadayıfın üzerine yayın. Vişne tanelerini üzerine serpin. Diğer kadayıfı lor peynirinin üzerine serpin. Bekletmeden servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.