Yaban mersinli, kabak çekirdekli karamelli bar tarifi
Malzemeler:
200 ml karamel sos
50 gr tereyağı
50 gr pudra şekeri
350 gr yulaf ezmesi
85 gr sade kek unu
Karamel sos için
1 su bardağı tozşeker
100 gr tereyağı
200ml krema
Üzeri için
50 gr kurutulmuş yaban mersini
25 gr kabak çekirdeği içi
25 gr çikolata parçaları
Hazırlanışı:
Fırını 160 dereceye ayarlayın. 22 cm'lik kare kek kalıbına yağlı kağıt serin. Karameli hazırlamak için şekeri tencereye alın. Şeker harlı ateşte eriyip renk değiştirmeye başladığında çırpma teliyle karıştırarak küp doğranmış tereyağını ekleyin. Tereyağı tamamen eridiğinde ocaktan alın ve kremayı hızlıca karıştırarak ekleyin ve soğumaya bırakın. Diğer yanda derin bir karıştırma kabının içine yulaf ezmesi, kek ununu, pudra şekerini, eritilmiş tereyağını ve ılık karamel sosun yarısını koyup iyice karıştırın. Karışımı kalıba aktarıp kaşığın arkasıyla iyice bastırın ve 160 derece ısınmış fırında 40 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğuması için bekleyin. Soğuduktan sonra ayırmış olduğunuz karamel sosun diğer yarısı ile barın üzerini kaplayın. Kırmızı yaban mersini, kabak çekirdeği içi ve çikolata parçaları ile süsleyin. Kare parçalara bölerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.