Yaban mersinli soğuk cheesecake tarifi
Malzemeler:
Tabanı için
200 g tereyağı
50 g un
100 g toz şeker
1~2 damla vanilya esansı
Kreması için
400 g krema
400 g labne peyniri
200 g şeker
2 su bardağı yaban mersini
6 yaprak jelatin
Üzeri için
Yaban mersini
Hazırlanışı:
Tereyağı, un, toz şeker ve vanilya esansını kum gibi olana kadar mikserle çırpın. Yağlı kağıt serili kelepçeli bir kalıbın tabanına bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarıp rengi hafif kahverengi olana kadar pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Kreması için kremayı mikserin yüksek devrinde iyice kabarana kadar çırpın. Karışımından yarım su bardağı kadar ayırıp buzdolabına koyun. Başka bir kapta labne peyniri, toz şeker ve yaban mersinini çırpıp kalan kremaya ekleyin. Jelatinleri buzlu suya atıp yumuşayıncaya kadar bekletin. Yumuşayan jelatinleri benmari usulü eritip ılınması için bir kenara alın. Oda sıcaklığına gelen jelatinleri kremalı karışıma ekleyip iyice karıştırın. Karışımı soğuyan kek tabanın üzerine döküp düzleştirin. Cheesecake’inizi dondurucuya yerleştirip en az bir saat bekletin. Servise sunmadan önce 15-20 dakika dışarıda bekletip kalıptan çıkarın. Üzerine buzdolabında beklettiğiniz kremadan yayın. Taze yaban mersiniyle süsleyerek servis yapın.