Yaban mersinli ve yoğurtlu kek tarifi

Malzemeler:

1.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı ayçiçeği yağ

1 limonun suyu

2 limonun rendelenmiş kabuğu

1 su bardağı yaban mersini (taze veya dondurulmuş)

Üzeri için

Pudra şekeri

Frenk üzümü



Hazırlanışı:

Derin bir kaba un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyip karıştırın. Ayrı bir kapta yumurtaları ve toz şekeri, şeker eriyinceye kadar iyice çırpın. Üzerine sırayla yoğurt, ayçiçeği yağı, limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip karıştırın. Kuru malzemeleri de ekleyip karıştırın. Yaban mersinlerinin üzerine az un serperek bulanmasını sağlayın. Fırın kabını önce tereyağı ile yağlayıp toz şeker serpin. Kek hamurunu kalıba döküp üzerine unladığınız yaban mersinlerini ilave edip kaşıkla hafifçe karıştırın. Önceden ısıtılmış 150 dereceye ayarlı fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerine pudra şeker serpip, frenk üzümü ile süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

