Yaban mersinli waffle
4 kişilik
15 dakika
Malzemeler
8 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
Yarım su bardağından biraz fazla toz şeker
3 yumurta
1 su bardağından biraz az un
Yarım tatlı kaşığı vanilya
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 çay bardağı çekilmiş badem
150 gr. taze yaban mersini
Oda sıcaklığında tereyağı
Toz şeker, üzerine serpmek için
Hazırlanışı
Şeker ve tereyağını homojen bir karışım haline getirin. Yumuşak bir kıvam elde edene kadar yumurtaları birer birer ekleyin ve her eklemeden sonra iyice karıştırın. Un, vanilya, kabartma tozu ve bademleri birbirine karıştırın ve yumurtalı karışıma ekleyin. En son yaban mersinlerini karışıma yedirin. Waffle tavasını çok az tereyağı ile yağlayın, tam ortasına (küçük bir kepçe kadar) karışımdan dökün ve altın rengi olana kadar pişirin. Servis tabağına alın ve üzerine şeker serperek servis edin.