Yaban mersinli waffle

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4 kişilik 15 dakika

Malzemeler

8 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

Yarım su bardağından biraz fazla toz şeker

3 yumurta

1 su bardağından biraz az un

Yarım tatlı kaşığı vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay bardağı çekilmiş badem

150 gr. taze yaban mersini

Oda sıcaklığında tereyağı

Toz şeker, üzerine serpmek için



Hazırlanışı

Şeker ve tereyağını homojen bir karışım haline getirin. Yumuşak bir kıvam elde edene kadar yumurtaları birer birer ekleyin ve her eklemeden sonra iyice karıştırın. Un, vanilya, kabartma tozu ve bademleri birbirine karıştırın ve yumurtalı karışıma ekleyin. En son yaban mersinlerini karışıma yedirin. Waffle tavasını çok az tereyağı ile yağlayın, tam ortasına (küçük bir kepçe kadar) karışımdan dökün ve altın rengi olana kadar pişirin. Servis tabağına alın ve üzerine şeker serperek servis edin.