Yalancı tavuk göğsü

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- kişilik -

Malzemeler

1 litre süt

1 Türk kahvesi fincanı toz şeker

1 Türk kahvesi fincanı un

1 paket vanilya

150 gr çilek

File Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Şeker ve unu tencereye alıp iyice karıştırın. Sütü yavaşça ekleyip karıştırmaya devam ederek pişirin. Koyulaşıp kaynamaya başlayınca vanilyayı ilave edin ve karıştırıp tencereyi ocaktan alın. Tatlıyı bir kaseye alıp mikserle yarım saat çırpın. İçi suyla ıslatılmış kare veya dikdörtgen bir cam kaba boşaltıp üzerini kaşığın tersiyle düzleyin. Çilekleri bol suyla yıkayıp suyunu süzün. Blender’le ezerek püre haline getirin. Tatlının üzerine çilek püresini yayın. Buzdolabında 2-3 saat bekletin. Üzerine file Antep fıstığı serpip servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.



