Yeşil kabaklı kakaolu kek tarifi

Malzemeler:

2 adet yumurta

10 adet Medine hurması (175 g)

4 yemek kaşığı zeytinyağı veya istediğiniz bir sıvı yağ

3 yemek kaşığı süt

1 adet orta boy kabak (200 g)

Yarım çay bardağı kakao

1 su bardağı tam buğday un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı damla çikolata (isteğe bağlı)



Hazırlanışı:

Hurmaları yıkayıp çekirdeklerini çıkarın. Yumuşamaları için 10 dakika sıcak suda bekletin ve içinde beklettiğiniz suyun bir kısmını kullanarak hurmaları mutfak robotunda püre haline getirin. Kabağı ince rendeleyin, üzerine bir fiske tuz serpin, suyunu salması için 10 dakika bekletin. Yumurtalar hafif köpürene kadar çırpın. Yumurtaya hurma püresi, zeytinyağı ve sütü ekleyin. Hepsini iyice karıştırın. Bekleyen rendelenmiş kabağın suyunu avucunuzda iyice sıkın. Suyu alınmış kabağı sıvı karışımın üzerine ekleyip karıştırın. Sıvı karışımın üzerine kakao ve unu eleyin. Kabartma tozu ve tarçın ilave edin. Tahta bir kaşıkla karıştırın. Karışımı, yağlanmış ve unlanmış 20 cm uzunluğundaki baton kalıba dökün. Üzerine isteğe bağlı damla çikolata serpin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Isıyı 160 dereceye düşürerek, 15 dakika daha pişirin.