Yeşil rüya tarifi

Malzemeler:

1 bardak ıspanak

1 dilim ananas

2 yemek kaşığı limon suyu

3 dilim greyfurt

Yarım avokado

1 bardak süt

Keten tohumu ya da yulaf

Bir tutam zencefil rendesi



Hazırlanışı:

Ispanakları sirkeli suda bekletip tek tek yıkadıktan sonra kurulayın. Blender’ın içine ıspanakları attıktan sonra diğer malzemeleri de ekleyip iyice karıştırın. İstediğiniz kıvama geldikten sonra tadına bakarak zencefil ve limon suyunun ölçüsünü arttırabilirsiniz. Sunum içinse avokado kullanabilirsiniz. İçini tam olarak sıyırmadan kabukların içine hazırladığınız yeşil smoothie’yi dökebilirsiniz.