Yıla tatlı bir kapanış yapın! Sizin için yılbaşı menünüze lezzet katacak tatlı tarifleri hazırladık. Sunumu şık, yapımı kolay bu lezzetleri mutlaka deneyin!

Hazırlayan: Elif Edes Tapan

Fotoğraf: Hande Göksan







Çikolatalı& Kestaneli Pasta

6-8 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: Sadece şurup için 5 dakika

Bekleme süresi: 3 saat



Malzemeler

• 2-3 adet kakaolu pasta tabanı

• 2 paket kakaolu pasta kreması

• Haşlanmış kestane veya kestane şekeri

• Dekor için taze çiçek, draje çeşitleri

Şurup için

• 150 ml su

• 3 yemek kaşığı şeker

• İsteğe göre 2 kaşık konyak



Hazırlanışı

Şurup için su ve şekeri 5-10 dakika kısık ateşte kaynatın. Soğuyunca istenilen aromayı ekleyin. Kakaolu pasta kremasını paket talimatına göre süt ilave ederek mikserle çırpın. Arzu ederseniz konyak, badem aroması gibi ekstra tatları da ilave edebilirsiniz. Kakaolu pasta tabanlarını bütün olarak veya yuvarlak kalıp ile istediğiniz büyüklükte kesin. Kek tabanının birine şurup sürüp, üzerine kakaolu kremayı kalınca sürün. Ufalanmış kestane serpiştirerek, şuruplanmış ikinci katı yerleştirin. Tüm kek katları bitene kadar aynı işleme devam edin. Daha sonra pastanın tamamını krema ile kaplayın. 1 saat buzlukta veya 2-3 saat buzdolabında bekletin. Parlak pasta tozu veya farklı pasta süsleme malzemeleri ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.







Bal Kabaklı Pasta

6-8 kişilik

Hazırlama süresi: 45 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Bekleme süresi: 3 saat



Malzemeler

• 2 adet sade pasta tabanı

• 2 paket vanilyalı pasta kreması

• 500 gr haşlanmış bal kabağı

Şurup için

• 150 ml su

• 3 yemek kaşığı şeker

• İsteğe göre vanilya, badem aroması, 2 kaşık konyak



Hazırlanışı

Şurup için su ve şekeri 5-10 dakika kısık ateşte kaynatın. Soğuyunca arzu ettiğiniz aromayı ekleyin. Bal kabağını şeker ilave etmeden önce çok az su ile haşlayın ve daha sonra soğutun. Vanilyalı pasta kremasını paket talimatına göre süt ilave ederek mikserle çırpın. Krema ve bal kabağını istenilen lezzeti bulacak miktarlarda karıştırın. Sade pasta tabanlarını bütün olarak kullanın veya istediğiniz şekil ve büyüklükte kesin. Kek tabanının birine şurup sürüp, hazırlanan bal kabaklı kremayı da kalınca sürün. Şuruplanmış ikinci katı yerleştirin ve tüm kek katları bitene kadar aynı işleme devam edin. Pastanın dışını veya sadece üstünü krema ile kaplayın. 1 saat buzlukta veya 2-3 saat buzdolabında bekletin. Servis yapmadan arzu ederseniz farklı pasta süsleme malzemeleri de ilave edebilirsiniz.







Beyaz Çikolatalı Kurabiyeler

6-8 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika



Malzemeler

• 8-10 adet arzu edilen hazır kurabiye çeşidi (Kurabiyeler yassı olmalı)

• Seçilen kurabiyeye uygun beyaz, sütlü veya bitter tercihen kuvertür çikolata.

• Parlak pasta tozu



Hazırlanışı

Çikolatayı benmaride eritin. Kurabiyeleri erittiğiniz çikolataya batırarak pişirme kağıdına dizin, daha sonra üzerlerine parlak toz gezdirin.







Vanilyalı Pembe Pasta

6-8 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: Sadece şurup için 5 dakika

Bekleme süresi: 3 saat



Malzemeler

• 2 adet sade pasta tabanı

• 2 paket vanilyalı pasta kreması

Şurup için

• 150 ml su

• 3 yemek kaşığı şeker

• İsteğe göre vanilya, badem aroması, 2 kaşık konyak



Hazırlanışı

Şurup için su ve şekeri 5-10 dakika kısık ateşte kaynatın. Soğuyunca istediğiniz aromayı ekleyin. Vanilyalı pasta kremasını paket talimatına göre süt ilave ederek mikserle çırpın. Kremaya isteğe göre farklı aromalar ilave edebilirsiniz. Gıda boyası ile uçuk pembe veya tercih ettiğiniz başka renkler elde edebilirsiniz. Sade pasta tabanlarını bütün olarak veya istediğiniz şekil ve büyüklükte kesin. Kek tabanının birine şurup sürüp daha sonra hazırlanan kremayı kalınca sürün. Şuruplanmış ikinci katı yerleştirin ve tüm kek katları bitene kadar aynı işleme devam edin. Pastanın tümünü krema veya istenilen renkte hazırlanmış krem şanti ile kaplayın. 1 saat buzlukta veya 2-3 saat buzdolabında bekletin. Hazır profiterol topu kullanacaksanız, topları altlarından delerek krema ile doldurun. Servis yapmadan mini külahlar, çikolata rendesi gibi farklı pasta süsleme malzemeleri de ilave edebilirsiniz.

