Yoğurt tatlısı tarifi

Malzemeler:

1 çay bardağı şeker

6 yumurta

1 su bardağı irmik

2 su bardağı yoğurt

2 kahve fincanı eritilmiş tereyağı

1 su bardağı un

6 çorba kaşığı buğday nişastası

1 paket kabartma tozu

Şurup için

8 su bardağı şeker

Üzeri için

2 çorba kaşığı hindistancevizi

1 çay bardağı file badem



Hazırlanışı:

Yumurtalar ve 1 çay bardağı şekeri mikserle çırpın. İrmik ve yoğurdu ayrı bir kasede iyice karıştırıp yumurtalı karışıma ekleyin. Köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Eritilmiş tereyağı, un, nişasta ve kabartma tozunu ilave edip topaksız bir karışım elde edinceye kadar çırpın. Hazırladığınız karışımı yağlanmış orta boy bir fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 175 dereceye ayarlı fırında üzeri kızarıncaya kadar 25 dakika kadar pişirin. Tepsiyi fırından alıp soğuk şurubu üzerine gezdirerek dökün. Şurubunu çekip soğuduktan sonra dilimleyip servis tabaklarına alın. Üzerlerine hindistancevizi ve file badem serpiştirin. Servis yapın.