Yoğurtlu çikolatalı kek tarifi

Malzemeler:

Kek hamuru için:

1.5 su bardağı un

75 g kakao

1.5 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat

Bir tutam tuz

170 g yoğurt - 80 ml su

1 çay kaşığı vanilya

90 g tereyağı

3 yumurta - 250 g şeker

Glazür için:

170 g pudra şekeri

75 g kakao

3 yemek kaşığı su

1 çay kaşığı vanilya



Hazırlanışı:

Un, kakao, kabartma tozu, karbonat ve bir tutam tuzu karıştırıp bir kenara alın. Ayrı bir kapta yoğurt, su ve vanilyayı karıştırın. Bir kasede tereyağı ve şekeri çırpıcı yardımıyla çırparak karışıma ekleyin. Yumurtaları ilave edip tüm malzemeler özdeşleşinceye kadar karıştırın. Geniş bir kaba unlu karışımın yarısını alarak yoğurtlu karışımı dökün ve bir spatula yardımıyla yavaşça karıştırın. Kalan unlu karışımı ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışımı yağlanmış ve hafif unlanmış kek kalıbına aktarın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 1 saat kadar pişirin. Soğuması için kenara alın. Glazürü için gerekli tüm malzemeyi bir kaseye alarak bir çırpıcı yardımıyla çırpın. Soğuyan kekin üzerine gezdirerek dilimleyip servis yapın.