Yulaflı glütensiz pasta tarifi

Malzemeler:

2,5 su bardağı glütensiz yulaf

2 adet muz

2 yemek kaşığı karadut özü veya hurma ya da bal benzeri tatlandırıcılar

2 su bardağı süt

4-5 yemek kaşığı kakao

1 avuç iri kırılmış ceviz

1 avuç kabak çekirdeği içi



Hazırlanışı:

Sütü ocakta ılıtın. İçine yulafları ekleyerek, sütü çekmesini sağlayın. Muzları ayrı bir yerde ezerek kakao ve karadut özü ile karıştırın. Süt ile yumuşattığınız yulafları ve hazırladığınız muz karışımını birleştirerek bir kıvam sağlayın. Ceviz ve çekirdekleri ilave ederek tekrar karıştırın. Tercihen 2-3 saat kadar buzdolabında bekleterek sertleşmesini sağlayın. Üzerine kakao ve Hindistan cevizi rendesi serperek servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.