Akdeniz usulü fasulye çorbası tarifi

Malzemeler:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

2 pırasa

1 patates

2 diş sarımsak

5 su bardağı sebze suyu

400 gr haşlanmış kuru fasulye

200 gr beyaz lahana

3 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

2 yemek kaşığı doğranmış taze kekik

Tuz

Karabiber

Sarımsaklı ekmek için

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

4 dilim köy ekmeği

1 diş sarımsak



Hazırlanışı:

Sarımsaklı ekmek dilimleri için, ekmek dilimlerinin üzerine hafifçe zeytinyağı gezdirin. Sarımsağın kabuğunu soyup ortadan ikiye kesin. Kesik kısmını ekmek dilimlerinin üzerine bastırarak sürün. Sıcak fırında hafifçe kızarana kadar bekletin. Soğan, pırasa ve patatesi soyup küçük parçalar şeklinde doğrayın. Zeytinyağını tencerede ısıtıp soğan, pırasa, patates ve sarımsakların ekleyin. 5 dakika karıştırarak soteleyin. Sebze suyu ve fasulyeleri ekleyip tencerenin kapağını kapatın. 15 dakika orta ateşte pişirin. İnce doğranmış lahana, maydanoz ve taze kekiği ekleyip 15 dakika daha pişirin. Çorbanın üçte birini mutfak robotu veya el blender’i ile püre şeklinde ezin. Bu karışımı tekrar tencereye alıp kaşıkla karıştırın. Tuz ve taze çekilmiş karabiber ekleyin. Sarımsaklı ekmek dilimleriyle birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

