Altı ezmeli kebap
6 kişilik
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Malzemeler
900 gr parça kuzu eti
2 kg domates
2 soğan
Tuz
Karabiber
Terbiye için:
Yarım yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı nane
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
4 diş sarımsak
Hazırlanışı:
Orta büyüklükte doğranmış kuzu etini geniş ve kapaklı bir kaba alın. Domates salçası, nane, karabiber, kırmızı pul iber ve kıyılmış sarımsağı ekleyip karıştırın. Eti bu şekilde buzdolabında 1 gün bekletin. Domatesleri bütün halde ızgarada pişirin. Kabuklarını soyup ezin. Kıyılmış soğan, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Terbiyede beklettiğiniz etleri şişlere dizip ızgarada pişirin. Domatesin üzerine pişirdiğiniz etleri alıp yanında lavaşla birlikte servis yapın.