Altı ezmeli kebap

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6 kişilik -

Malzemeler

900 gr parça kuzu eti

2 kg domates

2 soğan

Tuz

Karabiber

Terbiye için:

Yarım yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

4 diş sarımsak



Hazırlanışı:

Orta büyüklükte doğranmış kuzu etini geniş ve kapaklı bir kaba alın. Domates salçası, nane, karabiber, kırmızı pul iber ve kıyılmış sarımsağı ekleyip karıştırın. Eti bu şekilde buzdolabında 1 gün bekletin. Domatesleri bütün halde ızgarada pişirin. Kabuklarını soyup ezin. Kıyılmış soğan, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Terbiyede beklettiğiniz etleri şişlere dizip ızgarada pişirin. Domatesin üzerine pişirdiğiniz etleri alıp yanında lavaşla birlikte servis yapın.