Ayran çorbası

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- kişilik

Malzemeler

1 su bardağı buğday

1 kg süzme yoğurt

Tuz

Nane

2 kaşık zeytinyağı

Toz kırmızı biber



Hazırlanışı:

Buğdayı bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün buğdayları haşlayarak yumuşayıncaya kadar pişirin ve süzün. Yoğurdu suyla karıştırarak, ayrandan daha kıvamlı bir hale getirin. Dilediğiniz kadar tuz ilave edin, buğdayları içine atarak karıştırın. Mevsime göre kuru ya da taze nane ile tatlandırın. Zeytinyağını tavada hafifçe kızdırarak toz biberi yağda bir kez çevirin. Soğuduktan sonra ayran çorbasının üzerine az miktarda dökerek servise hazırlayın.

