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Bademli taze börülce

Yazın sevilen sebzelerinden eşsiz bir lezzet

Malzemeler
500 gr taze börülce
1 orta boy kuru soğan
2 diş sarımsak
2 domates
1 yemek kaşığı şeker
1/2 su bardağı su
1/2 su bardağı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
1 avuç çiğ badem

Hazırlanışı
Tencereye zeytinyağını koyup ısıtın. İnce doğranmış soğanları ekleyip hafif çevirin. Börülceleri ilave edin ve onları da bir tur tencerede çevirin. Bademleri, tuz ve karabiberi ilave edin. Soyulmuş, doğranmış domatesleri küp şeklinde doğrayın. Yarısını börülcelere ilave edip, şekeri, doğranmış sarımsağı ve suyu ekleyip karıştırın ve kapağını kapatarak 30 dakika kadar pişirin. Yemeği ocaktan almaya yakın domateslerin diğer yarısını da tencereye ekleyin. Börülceyi, kapağını kapatarak dinlendirdikten sonra soğuk olarak servis edin.

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