Bademli taze fasulye

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- kişilik -

Malzemeler

1 kg taze fasulye

Yarım su bardağı iç badem

30 gr tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4 küçük boy soğan

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz



Hazırlanışı:

Taze fasulyeleri yıkayın. Suyunu süzün. Uçlarını temizleyip iri verev parçalar şeklinde doğrayın. Taze fasulyeleri tuzlu kaynar suya ekleyip 5 dakika haşlayın. Taze fasulyeleri kevgire alıp suyunu süzün. üzerine soğuk su gezdirin. Bademleri bir tavaya alıp yağsız olarak kavurun. Bademleri tavadan alıp aynı tavada zeytinyağı ve tereyağını ısıtın. Kıyılmış soğanları ekleyip kısık ateşte kavurun. Fasulyeleri ekleyip hafifçe yumuşayana kadar birkaç dakika daha kavurun. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Kıyılmış maydanoz ve bademleri ekleyip servis yapın.



*Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.





