Baduç kavurması

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- kişilik -

Malzemeler

500 gr taze fasulye

1 büyük boy soğan

2 sivri biber

3 domates

2 yumurta

15 gr tereyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Büyük bir tavaya tereyağını alıp ısıtın. Soğanı kıyın ve sararıncaya kadar kavurun. Biberleri ince doğrayın, domatesleri rendeleyin ve soğana ekleyip birlikte kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberi ilave edin. Kaynamaya başlayınca taze fasulyeleri 1-1.5 cm büyüklüğünde doğrayıp ekleyin. çok az su ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Yumurtaları kırıp ekleyin. Karıştırıp yumurtalar pişince ocaktan alın. Sıcak servis yapın.





* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.