Baduç kavurması
- kişilik
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Malzemeler
500 gr taze fasulye
1 büyük boy soğan
2 sivri biber
3 domates
2 yumurta
15 gr tereyağı
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı
Büyük bir tavaya tereyağını alıp ısıtın. Soğanı kıyın ve sararıncaya kadar kavurun. Biberleri ince doğrayın, domatesleri rendeleyin ve soğana ekleyip birlikte kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberi ilave edin. Kaynamaya başlayınca taze fasulyeleri 1-1.5 cm büyüklüğünde doğrayıp ekleyin. çok az su ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Yumurtaları kırıp ekleyin. Karıştırıp yumurtalar pişince ocaktan alın. Sıcak servis yapın.
* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.