Lezzetli mi lezzetli bir pilav önerisi...

Malzemeler

1 su bardağı basmati pirinç

2 su bardağı sıcak su

4 taze soğan

Çeyrek demet maydanoz

Çeyrek demet dereotu

350 gr parça dana eti

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz



Hazırlanışı:

Pirinci tencerede tereyağıyla kavurun. Üzerine sıcak su ve tuzu ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp kısık ateşte 15 dakika pişirin. Pilav demlendikten ocaktan alın. Pişirdiğiniz dana etini ince kıyılmış taze soğan, dereotu ve maydanozla birlikte ekleyip karıştırın ve servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.

