Baharatlı tavuk ve kızartılmış patates
4 kişilik
Malzemeler
Ayçiçek yağı
2 parça tavuk göğüs eti
1 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Yarım çay kaşığı karabiber
1 tutam toz kişniş
Deniz tuzu
Kabuklu dilim patates
Taze kekik
Hazırlanıyı
Tavuk göğüs etini ince uzun parçalar şeklinde kesin. Un, kırmızı toz biber, karabiber, kişniş ve deniz tuzu serpip elinizle haramanlayın. Ayçiçek yağını tavada ısıtıp kabuklu dilim patatesleri kızartın. Aynı yağda tavuk etlerini de kızartın. Üzerine ince kıyılmış taze kekik serpip servis yapın.